Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Vereinsheim

Greiz (ots)

Braunichswalde. Ein Sportlerheim in der Hauptstraße geriet im Zeitraum von Dienstag, 28.05.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 30.05.2024, 18:00 Uhr, ins Visier bislang unbekannter Täter. Gewaltsam verschafften sich diese Zugang zum Objekt und durchsuchten die Räume nach Beutegut. Durch die gewaltsame Vorgehensweise entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Inwiefern die Täter auch Diebesgut erlangten, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlung. Haben Sie auffällige Personen oder Fahrzeuge am Objekt gesehen? Die Kripo Gera ermittelt unter der Bezugsnummer 0139407/2024 zum Einbruch und nimmt zugleich Zeugenhinweise entgegen. (PZ)

