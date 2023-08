POL-DA: Odenwaldkreis/Michelstadt: Polizei und Kreisverkehrswacht bieten Pedelec-Training an

Oberzent (ots) - Am frühen Montagmorgen (07.08) kam es gegen 04.00 Uhr zum einem Brand in einer Gaststätte in der Gammelsbacher Straße im Ortsteil Beerfelden. Durch das Feuer wurden die Gasträume stark beschädigt. Ein Nachbar bemerkte zufällig die Rauchentwicklung und versuchte die Anwohner zu wecken, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Von den vier in den Wohnungen in den oberen Geschossen des Gebäudes ...

mehr