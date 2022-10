POL-EL: Nordhorn - Zeugenaufruf nach Kabeldiebstahl

Neuenhaus (ots) - Am 18. Oktober kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in Neuenhaus auf einem Spielplatz an der Straße "Wagenhorst" zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten eine, auf einem Kinderwagen abgelegte, blaue Bauchtasche samt Inhalt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 ...

