Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 29.05.2024 wurde gegen 17:20 Uhr ein Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei der Polizei Altenburger Land angezeigt. Nach Angaben des geschädigten Fahrzeugführers warfen unbekannte Täter einen Gegenstand von einer Brücke auf seinen Lkw, als dieser mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 7 in Bereich des Zschaschelwitzer Kreuzes befuhr. Die Scheibe des Lkws vom Typ Daimler-Benz wurde beschädigt. Der 53-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0138082/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell