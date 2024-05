LPI-G: Beutezug durch Gartenanlage

Greiz (ots) - Greiz. Am 29.05.2024 parkte eine 52-jährige PKW Fahrerin ihren BMW hinter einem Einkaufszentrum in der Reichenbacher Straße in Greiz ab. Als sie gegen 15:50 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, sah sie, dass ein unbekannter Täter ihren hinteren linken Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines 3-stelligen Betrages im unteren Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ...

