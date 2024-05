LPI-G: Kollision mit Baum

Gera (ots) - Gera. In einer Kleingartenanlage in der Walter-Gerber-Straße trieb ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.-30.05-2024), gegen Mitternacht, bemerkte der Pächter einer Gartenlaube eine unberechtigte Person, welche unvermittelt die Flucht ergriff. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkam der Täter unerkannt. Insgesamt wurde eine Vielzahl an Gartenhäuschen aufgebrochen. Inwiefern der Täter aus den Gärten ...

mehr