POL-SO: Einbruch in Sporthalle

Ense-Waltringen (ots) - Am 20.10.24, gegen 01:33 Uhr ereignete sich auf der K30 bei Ense-Waltringen (in Fahrtrichtung Werl), ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Ein alkoholisierter 21-jähriger PKW-Führer aus Werl kam in einer Linkskurve mit seinem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer des ...

mehr