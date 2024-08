Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall zwischen zwei PKW mit hohem Sachschaden und zwei leichtverletzten Fahrzeuginsassen auf der BAB 1 (Gem. Stuhr)

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 23. August 2024, gegen 11:15 Uhr, kam es auf der Autobahn 1, in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer aus Schweden musste seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen woraufhin der folgende 20-jährige Niedererbacher (Rheinland-Pfalz) mit seinem PKW auffuhr. Hierbei wurde er selbst und die Beifahrerin des Schweden leicht verletzt. Sie wurde vor Ort in einem Rettungswagen versorgt. Der auffahrende PKW wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. EUR30.000,-. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

