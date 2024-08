Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter 10-jähriger Radfahrerin +++ Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrradfahrer

Delmenhorst (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter 10-jähriger Radfahrerin Am 22.08.2024 um 15:00 Uhr befährt die 10-jährige Radfahrerin aus Brake die Kirchenstraße in 26919 Brake. In Höhe des Krankenhauses beabsichtigt der Fahrzeugführer eines grauen Mazda mit nichtdeutschem Kennzeichen von dem Grundstück in die Kirchenstraße einzufahren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die in der Folge stürzt und sich leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Mädchen, setzt der Fahrzeugführer die Fahrt mit dem Pkw fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrradfahrer Am 23.08.2024 gegen 16:30Uhr, befährt der 62-jährige Fahrradfahrer aus Ovelgönne die Straße Winterbahn in Ovelgönne in Richtung der Strückhauser Straße. Da er mit über zwei Promille nicht unerheblich alkoholisiert ist, schafft er es nicht nach rechts auf den Radweg der Strückhauser Straße einzubiegen. Stattdessen fährt er weiter geradeaus und kollidiert mit einem verkehrsbedingt wartenden PKW. Durch die Kollision wird der PKW beschädigt, der 62-Jährige bleibt unverletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500,- Euro. Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell