Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchte räuberische Erpressung +++ versuchte Erpressung

Delmenhorst (ots)

Zeugenaufruf / Versuchte räuberische Erpressung, 23.08.2024, 16:00 Uhr Ort: Bahnhof Nordenham (Bahnsteig)

Am Freitagnachmittag wurde (das bislang unbekannte) Opfer durch zwei 16-jährigen Jugendliche (beide aus Nordenham) unter Aussprache einer Drohung aufgefordert die Taschen zu leeren und den Inhalt zu übergeben. Hierbei wurde das Opfer zudem durch die Täter geschubst. Zu einer Erlangung von Erpressungsgut kam es nicht. Das bislang unbekannte Opfer sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04731 / 26940 mit dem Polizeikommissariat in Nordenham in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf / Versuchte Erpressung, 24.08.2024, 01:55 Uhr Ort: Nordenham, Schleswiger Straße

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer versuchten Erpressung zum Nachteil einer 18-Jährigen aus Nordenham. Diese wurde zunächst unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zum Tatort gelockt und dort von vier Personen unter Aussprache von Drohungen zur Herausgabe von 1.300,- Euro (Altschulden) aufgefordert. Das Opfer erkannte in der Nähe einen unbeteiligten Fußgänger und flüchtete in seine Richtung. Daraufhin entfernte sich die Tätergruppierung in einem PKW. Der Fußgänger sowie eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731 / 26940 in Verbindung zu setzen.

