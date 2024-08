POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gefährliches Abbiegemanöver in Hude +++ Motorradfahrer gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 22. August 2024, 15:45 Uhr, wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 80-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes die Brauenkamper Straße in Richtung Oldenburger Straße. Beim Rechtsabbiegen in die Deichhorster Straße erfasste er einen 56-jährigen Delmenhorster, der den ...

mehr