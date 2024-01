Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Umzug und eingeschränkte Erreichbarkeit des Hauptzollamtes Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Das Hauptzollamt Düsseldorf zieht ab dem 08.01.2024 in eine neue Liegenschaft. Diese befindet sich Nahe des Düsseldorfer Flughafens unter der Anschrift "Wanheimer Str. 74, 40472 Düsseldorf."

Aufgrund des Umzuges kann das Hauptzollamt voraussichtlich in der Zeit vom 12.01.24 bis einschließlich 16.01.24 nur eingeschränkt erreicht werden. Eine telefonische Kontaktaufnahme über das Festnetz wird nicht möglich sein, jedoch ist eine Erreichbarkeit per E-Mail mit der Bitte um Antwort über poststelle.hza-duesseldorf@zoll.bund.de gegeben. Der Umzug soll am 17. Januar 2024 beendet werden, so dass ab diesem Zeitpunkt eine reguläre Kontaktaufnahme wieder möglich sein wird.

Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Erreichbarkeit des Hauptzollamtes Düsseldorf. Die Erreichbarkeit und Arbeit der Zollämter sowie des Zolls am Düsseldorfer Flughafen unterliegt keinerlei Einschränkungen und läuft ungehindert weiter.

