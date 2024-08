Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vier PKW in Wildeshausen beschädigt, Zeugen gesucht +++ 29-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Vier PKW in Wildeshausen beschädigt +++ Zeugen gesucht

Bereits am Samstag, dem 17. August 2024, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen insgesamt vier PKW in Wildeshausen. Alle beschädigten PKW befanden sich zum Tatzeitpunkt auf einem Firmengelände am Reepmoorsweg. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.500,- Euro. Die Polizei Wildeshausen sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder andere Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 zu melden.

29-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 29-jähriger Mann aus Großenkneten wurde am Freitagnachmittag, 23. August 2024, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten leicht verletzt. Eine 77-jährige Frau beabsichtigte gegen 14:45 Uhr mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz auf die Wildeshauser Straße abzubiegen. Hierbei übersah die 77-Jährige den vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen mit seinem Mercedes. Durch den Zusammenstoß wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Beide PKW waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.500,- Euro.

