POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person auf der B 109 bei Rollwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Grimmen (ots) - Am 08.03.2024 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Kirchdorf ein. Der Einbruch fiel den Eigentümern auf, nachdem sie von einem Tagesausflug nach Hause zurückkamen. Der oder die Täter entwendeten Wertgegenstände und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,-Euro ...

mehr