Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und einer schwerverletzten Person in Jatznick, Landkreis Vorpommern-Greifswald - Zeugenaufruf -

Pasewalk (ots)

Am 08.03.2024 gegen 19:05 Uhr ereignete sich in der Pasewalker Chaussee in Jatznick ein schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist zum Unfallhergang folgendes bekannt: Ein 49-jähriger deutscher Quadfahrer befuhr die Pasewalker Chaussee in der Ortslage Jatznick aus Richtung Ferdinandshof kommend in Richtung Pasewalk. Auf Höhe der Hausnummer 3d bog er nach links ab, um auf ein Grundstück zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Quadfahrer durch einen unbekannten PKW überholt und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Quadfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer flüchtete ohne anzuhalten von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Pasewalk. Zum Fahrzeug ist gegenwärtig nichts bekannt. Das Quad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand am Quad ein Sachschaden von ca. 2500,-Euro. Der Quadfahrer wurde durch den Rettungsdienst in die Asklepios Klinik Pasewalk verbracht. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem flüchtigen PKW-Fahrer und dem beteiligten PKW. Wer Angaben zum Unfall oder Hinweise zum beteiligten PKW geben kann wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter Telefon 03973220224 , jeder andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell