Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus Jatznick

Pasewalk (ots)

Am 08.03.2024 gegen 03:00 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es zu einem Einbruch in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Jatznick gekommen ist. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Feuerwehrgerätehaus ein und entwendeten aus einem Fahrzeug einen akkubetriebenen hydraulischen Spreizer. Anschließend konnten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung fliehen. Der Schaden wird derzeit auf 15.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen wurden vor Ort durch den Kriminaldauerdienst Anklam übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973/220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell