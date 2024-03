Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Diebstahl in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 07.03.2024, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg zum Diebstahl eines PKW. Entwendet wurde ein grauer Seat Cupra Leon Hybrid mit dem amtlichen Kennzeichen NB-SW 339E. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/5582-5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell