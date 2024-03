Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Radfahrern

Neubrandenburg (ots)

Am 08.03.2024 gegen 11:00 Uhr kam es in Wulkenzin zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden zwischen zwei Radfahrern. Ein 80-jähriger deutscher Fahrradfahrer fuhr mit seinem Mountainbike aus Richtung Neubrandenburg in Richtung Penzlin auf dem dortigen Radweg. Die 23-jährige deutsche Fahrradfahrerin befand sich in gleicher Fahrtrichtung und blieb auf dem Radweg aufgrund technischer Mängel an ihrem Sportrad stehen. Der 80-jährige Fahrradfahrer fuhr hinter der Radfahrerin und erkannte dies zu spät und stieß mit ihr zusammen. Der Fahrradfahrer wurde leichtverletzt ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Die Fahrradfahrerin erlitt nur leichte Verletzungen, die nicht weiter medizinisch versorgt werden mussten. Beide Radfahrer trugen Fahrradhelme. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3300 Euro. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

