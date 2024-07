Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen entwendet

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 19.07.2024, kam es im Zeitraum von 17:00 Uhr bis ca. 17:19 Uhr zur Entwendung eines Verkehrszeichens in der Wilhelm-Külz-Straße in Sondershausen. Durch vier jugendlich aussehende Personen wurde ein 30 km/h Schild, das im Rahmen der Baumaßnahmen an der Alexander-Puschkin-Promenade aufgestellt wurde, entwendet. Die Personen entfernten sich anschließend fußläufig mit dem Beutegut. Da sie durch Anwohner im Nahbereich mit dem Zeichen festgestellt werden konnten, wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Verkehrszeichens machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

Aktenzeichen: 0186276

