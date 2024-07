Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrt endet mit mehreren Strafanzeigen

Nordhausen (ots)

Am Freitagnachmittag stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Ernst-Thälmann-Straße in Heringen einen Motorradfahrer fest. Ermittlungen ergaben, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis, welches weit über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert von 0,49 Promille lag. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das geführte Motorrad war weder zugelassen noch versichert. Die Folge war eine Blutentnahme im Krankenhaus. Außerdem kommen auf den 31-Jährigen mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie nach der Abgabenordnung zu.

