Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 20:30 Uhr kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen die Fahrerin eines E-Scooters, welche in der Freiheitsstraße in Bleicherode unterwegs war. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis. Die Folgen waren die Untersagung der Weiterfahrt und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Auf die 33-Jährige kommt nun außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

