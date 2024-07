Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit eskaliert

Roßleben (ots)

Am 19.07.2024 kam es gegen 15:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Roßleben, An der Kaufhalle. Eine männliche Person beschuldigte einen 19-jährigen, dass der Betäubungsmittel verkaufen würde und das Fahrrad des Mannes entwendet habe. Der 19-jährige bestritt derartige Unterstellungen, wodurch der Mann in Rage geriet und schließlich den Geschädigten gegen den Brustkorb schlug. Zu weiteren Angriff kam es nicht. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Verdacht der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben oder gar den Angreifer namentlich benennen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

Aktenzeichen: 0186237

