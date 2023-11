Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trotz entzogener Fahrerlaubnis Auto gefahren und Unfall gebaut

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend um kurz nach 21 Uhr verursachte ein 35-jähriger Audi-Fahrer in der Waldhofstraße einen Unfall. Der Mann fuhr die Waldhofstraße entlang und übersah im Kreuzungsbereich den verkehrsbedingt wartenden 35-jährigen Mercedes-Fahrer. In der Folge fuhr der Audi-Fahrer dem Mercedes auf, wodurch ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich entstanden ist. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, wurde dem Audi-Fahrer bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen, weswegen ihm das Führen eines Fahrzeugs untersagt ist. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

