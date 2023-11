POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde der Polizei

Kamp-Lintfort (ots) - Am Donnerstagabend (16.11.2023) versuchte ein unbekannter Täter gegen 17:15 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Wohnung an der Klosterstraße einzubrechen. Der Täter wurde durch die 66- jährige Bewohnerin des Hauses überrascht, die auf die Hebelgeräusche aufmerksam geworden war. Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Wer ...

