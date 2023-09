POL-HX: Zeugen gesucht: Fahrradfahrer gestreift und geflüchtet

Borgentreich (ots) - Bei Ermittlungen nach einer Straßenverkehrsgefährdung sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Diese ereignete sich bereits am Freitagabend, 08.09.2023, gegen 20:45 Uhr auf der B 241 in Höhe Borgentreich. Aufmerksame Zeugen meldeten hier einen schwarzen BMW mit Bochumer Kennzeichen, welcher in Schlangenlinien Richtung Warburg ...

mehr