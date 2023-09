Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geschädigter nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Borgentreich (ots)

Bei Ermittlungen nach einer Straßenverkehrsgefährdung sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Diese ereignete sich bereits am Freitagabend, 08.09.2023, gegen 20:45 Uhr auf der B 241 in Höhe Borgentreich. Aufmerksame Zeugen meldeten hier einen schwarzen BMW mit Bochumer Kennzeichen, welcher in Schlangenlinien Richtung Warburg fuhr und dabei den Fahrstreifen nach links und rechts verließ. In einer Situation musste ein entgegenkommendes Auto stark abbremsen und schlagartig ausweichen.

Im Bereich der B 252 konnte der BMW anschließend durch Polizeibeamte der Warburger Wache gestoppt und kontrolliert werden. Dieser wurde durch einen 35-jährigen Mann aus dem Münsterland geführt, gegen den anschließend ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Das Verkehrskommissariat fragt nun: Wer hat die Fahrt des 35-jährigen beobachtet? Hierbei ist insbesondere die Aussage des Fahrzeugführers von Bedeutung, welcher abbremsen und ausweichen musste. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell