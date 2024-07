POL-COE: Senden, Langeland/Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Coesfeld (ots) - Eine 55-jährige Billerbeckerin verletzte sich am Dienstag (02.07.) bei einem Verkehrsunfall in Billerbeck. Gegen 16:15 Uhr stießen zwei Autos im Kreuzungsbereich Hagen/Coesfelder Straße zusammen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 55-Jährige von der Straße Hagen kommend nach links in die Coesfelder Straße in Richtung Stadtmitte abbiegen. ...

