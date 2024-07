POL-COE: Billerbeck, Coesfelder Straße-Hagen/Autofahrerin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots) - Für einen 30-jährigen Mann aus Albanien klickten am Montag (01.07.24) die Handschellen. An verschiedenen Tatorten von Wohnungseinbrüchen im Kreis Coesfeld konnte die Polizei in den Wintermonaten immer wieder die gleiche DNA-Spur sichern. Auch in den Kreisen Mettmann, Steinfurt, Wesel und Recklinghausen sowie in Dortmund und Münster tauchte die Spur ...

