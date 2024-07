POL-COE: Dülmen, Stockhover Weg/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Ein 32-jähriger Mann soll am Montag (01.07.24) versucht haben, seine Gartenhütte auf einem Campingplatz in Lette in Brand gesteckt zu haben. In Billerbeck stellten Polizeikräfte den Mann später. Nach derzeitigem Stand befand der 32-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Fachkrankenhaus. Rückfragen ...

