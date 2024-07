Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/Blauer Opel Corsa beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (01.07.24) einen blauen Opel Corsa am Druffels Weg beschädigt. Das Auto stand gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank-Filiale. Der Verursacher fuhr in Richtung Dülmener Straße weg, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Der Fahrer soll 60 bis 65 Jahre alt sein und eine Brille getragen haben. Er fuhr in einem schwarzen VW, möglicherweise das Modell ID3. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell