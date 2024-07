POL-COE: Dülmen/66-jährige Dülmenerin vermisst

Coesfeld (ots) - Eine 29-jährige Dülmenerin befuhr am 30.06.2024, gegen 10.10 Uhr, die Roruper Straße in Nottuln, als sie in einer Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte ihr Auto mit einem Verkehrszeichen, überschlug sich und landete auf der Fahrerseite. Die Dülmenerin war in dem liegenden Pkw eingeklemmt ...

mehr