Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmen, B474/ Wegen EM-Spiel: Gescheraner gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Coesfeld (ots)

Rücksichtslos verhielt sich am Samstag (29.06.24) ein 49-jähriger Autofahrer aus Gescher, um pünktlich zum Anstoß des Spiels Deutschland-Dänemark bei seinen Freunden in Dülmen sein zu können. Gegen 20.40 Uhr war ein Polizist nach Dienstende auf dem Weg nach Hause. Er befuhr auf seinem Motorrad die B474 bei Lette in Richtung Dülmen, als er hinter sich das deutlich zu schnelle Auto bemerkte. Der Polizist versetzte sich in den Dienst, meldete sich auf der Leitstelle und folgte dem Mann. Ein Überholverbot interessierte den Gescheraner nicht. Teilweise fuhr der 49-Jährige mit Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h. In Folge der Fahrweise des Mannes war sowohl der entgegenkommende, als auch der in gleicher Richtung fahrende Verkehr gezwungen, Gefahrenbremsungen durchzuführen, um eine Kollision mit dem Auto des Beschuldigten zu verhindern.

An der Kreuzung B474, Ostdamm stoppten Polizisten den Mann. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest verliefen negativ. Vor Ort sagte der Mann aus Gescher, dass er lediglich mit einer Geldstrafe und Punkten in Flensburg gerechnet habe, falls die Polizei ihn anhalten würde. Zum Anstoß schaffte er es nicht mehr.

Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Polizei in Dülmen bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell