Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 24.026.2024 (22.00 Uhr) bis zum 29.06.2024 (08.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus auf der Straße Dorffeld in Senden einzubrechen. Hierzu hebelten sie an einer Terrassentür. Das Eindringen gelang ihnen augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr