Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kradfahrerin leichtverletzt++Leichtverletzte Person bei Unfall++Pedelecfahrer übersehen++Mehrere Sattelzüge angegangen+

Landkreise Verden, Osterholz und Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kradfahrerin leichtverletzt+ Verden. Am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es auf der Straße Osterkrug in Richtung Verden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. In Höhe der Autobahnauffahrt bremste ein vorausfahrender Pkw. Dies bemerkte eine 16-jährige Kradfahrerin zu spät und sie versuchte auszuweichen. Dabei touchierte sie das Krad eines vorausfahrenden, ebenfalls 16-jährigen Fahrers, und stürzte. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der andere Fahrer blieb unverletzt.

+Leichtverletzte Person bei Unfall+ Achim. Auf der Bahnhofstraße verursachte am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr ein 29-jähriger Fahrer eines Opel einen Verkehrsunfall. Er übersah beim Ausfahren von einem Parkplatz den Daimler eines 24-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pedelecfahrer übersehen+ Schwanewede. Am Mittwoch, gegen 12.10 Uhr, stieß eine 58-jährige Fahrerin eines VW auf der Betonstraße mit zwei Pedelecfahrern zusammen. Sie hatte beim Abbiegen vom Lehnstedter Weg auf die L149 die entgegenkommenden Radfahrer, einen 67-Jährigen und eine 66-Jährige, übersehen. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.100 Euro beziffert.

LANDKREIS WALSRODE

+Mehrere Sattelzüge angegangen+ Walsrode. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23.30 Uhr und 06.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Hamwiede an der A27 in Richtung Cuxhaven zu mehreren Ladungsdiebstählen.

Bislang unbekannte Täter schnitten an den Lkw die Planen ein und verschafften sich über die Hecktüren Zugang zu den Ladeflächen. Von einigen Fahrzeugen entwendeten sie Teile der Ladung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sich in dem Zeitraum auf dem Parkplatz aufgehalten haben, etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu möglichen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Heidekreis unter 05191-93800 zu melden.

