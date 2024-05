Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 01.05.2024

Landkreis Verden (ots)

Feierlichkeiten zum Tanz in den Mai

Die Besucher der kleineren Feiern zum Tanz in den Mai, sowie der zwei größeren Veranstaltungen in Fischerhude und Blender konnten, in den Bereichen der Landkreise Verden und Osterholz, den neuen Monat friedlich begrüßen. Die Feierlichkeiten verliefen aus polizeilicher Sicht ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Bereich Verden

Trunkenheit im Verkehr

Verden - Am gestrigen Dienstagabend wurde durch Beamte der Polizei Verden ein Audi A6 mit Verdener Kennzeichen in der Bremer Straße einer Kontrolle unterzogen. Der 32-jährige Fahrzeugführer fiel zuvor durch eine auffällige Fahrweise auf. Bei der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Vollbrand eines Pkw

Kirchlinteln - In der gestrigen Nacht geriet auf der K21, zwischen Deelsen und Holtum-Geest, ein Audi S5 in Vollbrand. Während der Fahrt bemerkte der 29-jährige Fahrzeugführer Probleme im Motorbereich seines Fahrzeuges. Kurz darauf konnte eine Rauchentwicklung und offene Flammen im Motorraum festgestellt werden. Der Fahrzeugführer konnte den Pkw unverletzt verlassen, bevor der Wagen komplett ausbrannte. Die Löschung des Fahrzeugs erfolgte durch die freiwilligen Feuerwehren Holtum und Kirchlinteln. Neben dem Fahrzeug wurde auch der Asphalt der Straße in Mitleidenschaft gezogen.

Bereich Achim

Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus

Achim - Am Dienstag, den 30.04.2024, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr zu einem vollendeten Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hang, in Achim. Hierbei verschaffte sich der bis dato unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Objekt und durchsuchte dieses komplett. Letztendlich entkam der Täter auf dem Einstiegswege und entwendete hierbei augenscheinlich Schmuck. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, die Polizei in Achim unter der Telefonnummer 042029960 zu informieren.

Verkehrsunfallflucht

Achim - In der Zeit zwischen Dienstag, dem 30.04.2024 und Mittwoch, dem 01.05.2024, circa 08:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Käthe-Kruse-Straße in Achim. Hierbei kam ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Wendehammer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stabmattenzaun, sodass Sachschaden entstand. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, die Polizei in Achim unter der Telefonnummer 042029960 zu informieren.

Fahren unter Drogeneinfluss

Achim - Am Mittwoch, den 01.05.2024, kontrollierten Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes des PK Achim einen 32-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Mahndorf, der mit seinem Pkw die Obernstraße in Achim befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der nunmehr Betroffene unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgten eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Trecker gerät in Brand

Osterholz-Scharmbeck - Am Dienstagabend kommt es gegen 20:15 Uhr in der Myhler Straße in OHZ -Sandhausen zu einem Treckerbrand. Dieser befindet sich auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in der Nähe eines Wohnhauses. Der Brand kann durch die freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.

Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Lilienthal - Am Dienstagabend fällt einer Streife auf der Falkenberger Landstraße in Lilienthal ein Leichtkraftrad auf, das unter Benutzung der Gleisanlagen einen Pkw überholt. Nach dem Wenden des Funkstreifenwagens erhöht der Fahrer die Geschwindigkeit und versucht, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Dabei missachtet er u. a. diverse rote Ampeln und nutzt die Gehwege und Gleisanlagen für seine Flucht. In der Nähe der Straße Am Heidberg verlieren die Polizeibeamten das Zweirad aus den Augen. Weitere Ermittlungen führen zur Feststellung eines minderjährigen Beschuldigten, gegen den nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/46566-0 in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer Schwanewede - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignet sich in am Mittwoch gegen 01:00 Uhr in der Straße Am Markt in Schwanewede. Nach bisherigen Feststellungen befährt eine 41-jährige Frau aus Schwanewede mit ihrem Fahrrad die Straße Am Markt in Richtung Langenberg. Dabei stürzt sie alleinbeteiligt und zieht sich schwere Verletzungen zu. Ursächlich für den Sturz dürfte die Alkoholisierung der Frau gewesen sein. Sie wird mit schweren Verletzungen dem Krankenhaus zugeführt, eine Blutprobenentnahme wird veranlasst. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

