Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees/ Kalkar - Verkehrsunfall

Betrunkener Autofahrer verursacht gleich zwei Verkehrsunfälle

Rees/ Kalkar (ots)

Am Mittwoch (24. April 2024) gegen 17:50 Uhr fuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Polen in seinem Citroen XM die Römerstraße in Richtung Kalkar entlang, als er in Höhe des Ginsterweg nach links von der Fahrbahn abkam, über den angrenzenden Geh- und Radweg fuhr und anschließend vor einem Zaun an einem Graben zum Stehen kam. Der 30-Jährige verletzte sich leicht, der Citroen wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, so dass dem Polen von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin erhielten die Polizeibeamten den Hinweis, dass das Kennzeichen des verunfallten Citroens gegen 17:50 Uhr nach einem Auffahrunfall auf der Reeser Landstraße (B 67) abgelesen wurde. Hier sei es im stockenden Verkehr vor der Kreuzung zum Grüttweg zu einem Unfall gekommen, bei dem der Citroen gegen das Heck eines 1er BMW stieß. Beide Beteiligten stiegen aus und schauten sich den Schaden an ihren Fahrzeugen an. Der Fahrer des Citroen befestigte zudem wieder sein heruntergefallenes Kennzeichen, stieg wieder ein und fuhr über den Grünstreifen in den Grüttweg ein. Die 41 Jahre alte Fahrerin des BMW aus den Niederlanden stieg auch wieder ein und fuhr auf dem "normalen" Weg in den Grüttweg ein. In diesem Moment kam ihr der Citroen wieder entgegen und sie sah den Fahrer auf die Reeser Landstraße in Richtung Rheinbrücke fahren. Die Niederländerin verständigte sofort die Polizei, die eine Strafanzeige aufgrund des Unerlaubten Verlassens der Unfallstelle aufnahmen. Nach dem Verkehrsunfall in Kalkar erwartet den Fahrer nun auch eine Strafanzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach Entnahme der Blutprobe und Bezahlung der Sicherheitsleistung konnte der polnische Staatsbürger die Wache wieder verlassen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell