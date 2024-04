Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Nachtrag zur Meldung vom 23.04.2024, 15:30 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung an Kfz; Tatverdächtiger wurde identifiziert

Emmerich am Rhein (ots)

Nachdem sich die Kriminalpolizei Emmerich am 23. April 2024 mit einer Personenfahndung an die Öffentlichkeit gewandt hat, konnte bereits am nächsten Tag der Tatverdächtige identifiziert werden. Zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung zu der gesuchten Person gingen bei der Kripo ein, so dass die Ermittler am Folgetag den Tatverdächtigen bereits vernehmen konnten.

Die Bilder des Gesuchten werden nun aus der Fahndung gelöscht. Der Link ist nicht mehr verfügbar. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell