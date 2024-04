Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl von zwei Fahrrädern

Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (28. März 2024) und Dienstag (2. April 2024) wurden am Bahnhofsplatz in Goch zwei abgestellte Fahrräder entwendet. Der Diebstahl der Räder (E-Bike der Marke Batavus // Herrenfahrrad der Marke Rose) wurde am Montag (8. April 2024) durch eine Frau, welche eines Ihrer Pflegekinder für den Diebstahl verantwortlich macht, bei der Polizeiwache Geldern gemeldet. Nach Angaben der Frau seien die Räder an Ihrer Wohnadresse in einer Scheune abgestellt geworden. Das Pflegekind hatte ihr gegenüber angegeben, die Räder gefunden zu haben.

Von den Eigentümern der Räder liegt der Polizei bislang noch keine Anzeigenerstattung vor. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach den beiden Eigentümern der Räder und nimmt Hinweise bei der Kripo Goch (02823 1080) entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell