POL-COE: Ascheberg, Nordkirchener Straße, Windmühlenweg, Rohlmanns Weide, Herberner Straße, Waltrup, Beverfoerderweg

viele Einbrüche in Gartenlauben und in eine Reithalle

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Freitag (19.01.2024) auf Samstag (20.01.2024) kam es in Ascheberg zu vielen (mindestens sieben) Hausfriedensbrüchen und Einbrüchen. Einmal stiegen unbekannte Täter in eine Werkstatt auf der Herberner Straße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut.

Auf dem Windmühlenweg brach ein bislang unbekannter Täter in die dortige Reithalle ein.

Hierzu hebelte der Täter die Tür einer Reithalle auf, startete einen Trecker und fuhren damit gegen ein anderes Tor am Hautgebäude des Reitvereins. Dadurch gelangte der Unbekannte in eine Longierhalle. Dort wurde ein weiters Tor aufgeschoben. Es gelang ihm jedoch weder in die Stallgasse noch in die Sattelkammer des Reitvereins einzudringen.

Die anderen Male drang zeigten Ascheberger den Einbruch in Gartenlauben an. Diese durchsuchten die unbekannten Täter augenscheinlich.

Zum möglichen Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Nach Hinweisen auf einen Tatverdächtigen handelt es sich zumindest in zwei Fällen um den gleichen Täter. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- vermutlich männlich - normale Statur - lange blonde Haare zu zwei geflochtenen Zöpfen - rotes Kopftuch - "schwarze Striche" ins Gesicht gemalt - "Bundeswehr-Kleidung", camouflage farbende Hose und Hemd - schwarzer Gürtel mit roter Tasche (mit weißem Kreuz drauf)

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

