Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Ermittlungen nach Explosion und Brand in einem Wohnhaus dauern an

67-jährige Frau erlitt schwerste Verletzungen

Issum (ots)

Am Dienstagabend (23. April 2024) kam es gegen 22:25 Uhr an der Örtlichkeit "Am Wasserwerk" in Issum zu einer Explosion und einem anschließenden Brand eines Wohnhauses. Zum Unglückszeitpunkt befand sich eine 67-jährige Bewohnerin im Haus, welche sich schwerste Verletzungen zuzog und zum aktuellen Zeitpunkt in Lebensgefahr schwebt. Der Brand wurde am Dienstagabend durch den 68-jährigen Ehemann der Frau bei der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Kleve gemeldet. Der Mann hatte sich zum Zeitpunkt der Explosion in einem anderen Gebäude auf dem Grundstück befunden. Wie es zur Explosion und dem Brand kommen konnte ist bislang noch unklar und Bestandteil der laufen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (pp)

