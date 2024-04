Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zwei Verletzte bei Auffahrunfall++Fahrzeuge aufeinander geschoben++Motorradfahrer übersehen++Werkzeug von Baustelle gestohlen++Auf wartendes Fahrzeug gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Dörverden. Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr, fuhr eine 21 Jahre alte Fahrerin eines VW auf den Honda einer 24-Jährigen auf. Die 24-Jährige hatte auf der B215 im Ortsteil Barme verkehrsbedingt halten müssen. Dies übersah die 21-jährige Fahrerin aus ungeklärter Ursache. Die beiden Fahrerinnen verletzten sich leicht. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 13.000 Euro beziffert.

+Fahrzeuge aufeinander geschoben+ Verden. Auf der Hamburger Straße kam es am Montagmittag, gegen 13.20 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein 61-jähriger Fahrer eines Audi mit Anhänger übersah in Höhe der Tankstelle, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge, ein Seat einer 21-jährigen Fahrerin und ein VW einer 61-Jährigen, abbremsten. Er fuhr auf den Seat auf und schob diesen auf den VW. Die 21-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

+Motorradfahrer übersehen+ Thedinghausen. Am Montagnachmittag stießen auf der Eißeler Dorfstraße ein 63-jähriger Motorradfahrer und eine 24-jährige VW-Fahrerin zusammen. Der Motorradfahrer war auf der K69 in Richtung Riede unterwegs. Die 24-Jährige wollte von der Straße Eißeler Finkenburg auf die K69 abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Er verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeug von Baustelle gestohlen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen stahlen bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug von einer Baustelle in der Straße Am Osterholze. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen in dem Zeitraum können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+Auf wartendes Fahrzeug gefahren+ Grasberg. Eine 24-jährige Fahrerin eines VW wurde am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Speckmannstraße leicht verletzt. Eine 79 Jahre alte Fahrerin hatte den haltenden VW an der Einmündung zum Heudamm zu spät bemerkt und fuhr mit ihrem VW auf das Fahrzeug auf. Das Fahrzeug der 79-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 24-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell