Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Wohnung eingestiegen++Baumstumpf in Brand geraten++Mit geparktem Pkw kollidiert+

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+In Wohnung eingestiegen+ Verden. In der Zeit von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 18.30 Uhr, stiegen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Jahnstraße ein. Über ein gekipptes Fenster gelangten sie in die Räumlichkeiten. Ohne Diebesgut flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Verdächtigte Beobachtungen in dem Zeitraum können unter 04231-8060 der Polizei Verden gemeldet werden.

+Baumstumpf in Brand geraten+ Langwedel. In der Straße Försten geriet am Sonntagabend, gegen 17.10 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache ein Baumstumpf in Vollbrand. Die Feuerwehren Daverden und Langwedel löschten den Brand im Marschgebiet. Die Ermittlungen zu der bislang unbekannten Brandursache dauern an. Hinweise können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Mit geparktem Pkw kollidiert+ Achim. Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, stieß ein 17-Jährige mit einem geparkten Pkw in der Bremer Straße zusammen. Der Jugendliche war mit einem Kleinkraftrad in Richtung Bremen unterwegs. In Höhe der Straße Maiskamp wollte er einen am Straßenrand geparkten Transporter umfahren. Da zeitgleich ein anderer Pkw entgegenkam, bemerkte er nicht, dass er zu nah an dem Transporter fuhr. Er stieß mit dem geparkten Fahrzeug zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz