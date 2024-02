POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Poststraße

Kirf-Beuren (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 26.-27.02.2024, zwischen 20:00 und 06:00h drangen Diebe in einen landwirtschaftlichen Lohnbetrieb in der Trierer Straße in Kirf-Beuren ein. Die Einbrecher entwendeten mehrere Maschinen. Die Polizei in Saarburg sucht Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben. Tel. 06581/9155-0 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Ansprechpartner: ...

mehr