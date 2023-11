Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbrüche in zwei Kindergärten

Rheine (ots)

In der Nacht zu Dienstag (07.11.23) ist in Rheine in zwei Kindertagesstätten eingebrochen worden. An der Frankenburgstraße verschafften sich unbekannte Täter zwischen 17.00 Uhr am Montagabend (06.11.23) und 06.45 Uhr am Dienstagmorgen Zutritt zu einem Kindergarten. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut und ließen die Kita dabei in einem verwüsteten Zustand zurück. Sie stahlen ein Smartphone. Zu weiterem Diebesgut gibt es noch keine Angaben. Auch an der Ochtruper Straße brachen unbekannte Täter in eine Kita ein. Der Tatzeitrum liegt zwischen 20.30 Uhr am Montagabend und 06.55 Uhr am Dienstagmorgen. Die Täter hebelten der Spurenlage zufolge ein Fenster auf. In der Kita öffneten sie zahlreiche Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe sowie ein Laptop. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Einbruchdiebstählen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Rheine entgegen unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell