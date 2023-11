Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 86-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (07.11.223) ist es um 15.00 Uhr an der Kreuzung der Voßstraße und der Droste-Hülshoff-Allee zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Emsdetten fuhr mit seinem schwarzen Audi auf der Droste-Hülshoff-Allee in Fahrtrichtung Westring. Als er an der Kreuzung auf den von rechts kommenden Verkehr achtete, kam von links ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer aus Emsdetten angefahren. Dieser missachtete ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der 86-Jährige auf die Motorhaube und dann auf die Straße. Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 1800 Euro.

