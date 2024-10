Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest-Thöningsen (ots)

Am Freitagnachmittag (18.10.), kam es gegen 19:10 Uhr auf der Thöningser Straße in Soest-Thöningsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Radfahrer aus Soest verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Lüdinghausen mit ihrem Skoda Rapid die Thöningser Str. aus Fahrtrichtung Süden kommend. Als diese in die Willinghepper Str. abbiegen wollte übersah sie den ihr entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Zur Behandlung der Verletzung wurde er mit einem Rettungswagen einem Soester Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell