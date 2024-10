Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Werl (ots)

Am Freitagnachmittag (18.10.), kam es gegen 15.53 Uhr auf der Hammer Str. in Werl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer aus Werl leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Werl mit seinem VW Golf die Hammer Str. in Fahrtrichtung Innenstadt. Als dieser kurz vor dem Salinenring nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte übersah er den auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte dabei zu Boden und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell