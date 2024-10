Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Soester Wache in der Zeit von 11 bis 19 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität durch. Gezielt ins Visier genommen wurde der Innenstadtbereich und der Bahnhofsvorplatz. Kontrolliert und überprüft wurden insgesamt 25 E-Scooter samt Fahrer. Im Ergebnis wurden zwei Strafanzeigen gefertigt, zwei E-Scooter sichergestellt und vier Verstöße geahndet. Im weiteren Verlauf wurden zahlreiche Personen rund um den Bereich des Bahnhofes kontrolliert. Auf das dortige Alkoholverbot wurde hingewiesen und in diesem Zusammenhang eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Vier Personen, die sich auf einem Spielplatz aufhielten, erhielten einen Platzverweis. Ergänzend führten die Beamtinnen und Beamten Fahrzeugkontrollen in der Innenstadt durch. Die Polizei in Soest wird auch weiterhin Schwerpunkteinsätze durchführen, um die Kriminalität nachhaltig zu bekämpfen. Die im Rahmen des Einsatzes geführten Gespräche mit Soester Bürgerinnen und Bürgern bestätigten, dass diese die Polizeipräsenz der Beamten in der Innenstadt überaus positiv wahrnahmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell