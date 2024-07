Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand, Verstoß Waffengesetz

Herdorf, Mudersbach, Kirchen, Wissen (ots)

Am Freitag, den 05.07.2024 ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Herdorf. Eine 62-jährige Fahrerin eines Citroen fuhr an der Lichtzeichenanlage auf den vorausfahrenden Audi eines 50-jährigen Mannes auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Freitag, den 05.07.2024 gegen 16:32 Uhr beabsichtigte der 52-jährige Fahrer eines VW Polo vom Parkplatz eines Getränkemarktes in Mudersbach OT Niederschelderhütte auf die Kölner Straße aufzufahren. Hierbei übersah dieser den bevorrechtigten 55-jährigen Fahrer eines VW T-Roc. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Am Freitag, den 05.07.2024 gegen 17:50 Uhr wurde der Polizei Betzdorf ein brennender 1er BMW in der Bahnstraße in Kirchen gemeldet. Der Brand konnte durch die FFW Kirchen gelöscht werden. Brandursächlich dürfte nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein. Durch die abstrahlende Hitze wurde zudem auch noch ein auf einem Privatgrundstück abgestellter Wohnwagen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.500 Euro geschätzt.

Am Samstag, den 06.07.2024 um 02:45 Uhr wurde bei der Kontrolle einer 4-köpfigen Personengruppe in einem Snack-Automaten-Geschäft in der Gerichtsstraße in Wissen durch Beamte der PI Betzdorf bei einem 19-jährigen Mann aus der VG Selters ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

