POL-PDNR: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 04.07.2024 "Angriff auf 32-jährige Bendorferin im Bereich Kunosteinstraße in Neuwied"

Emerzhausen und Daaden (ots) - Am Dienstag, 02.07.2024, führte die Polizei Betzdorf in Emmerzhausen und Daaden Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Ablenkung durch. In Emmerzhausen konnte so auch den Wünschen der Anwohner der Hauptstraße entsprochen werden, die sich in der Vergangenheit ...

